Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milanoviç ile bir araya geldi

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 20:09 – 21 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milanoviç ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Hırvatistan heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. (İHA)

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