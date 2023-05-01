Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımızın ismi Kaan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen ‘İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’na katıldı.

Programda Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

“GÖKLERİNİ KORUYAMAYAN MİLLETLER YARINLARDAN EMİN OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye’nin savunma ve havacılık alanında tarihi günlerinden birini daha yaşadığını belirterek şunları söyledi:

* “Son aylarda savunma sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. Bunların arasında TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, İmece uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması var, Altay tankımızın test için Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmesi var, Gökbey helikopterimizin yerli motorla uçması var, ilk defa bir insansız deniz aracımızdan torpido atılması var.

* Hamdolsun artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla, milletimizin karşındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz. Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu, cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren de hep peşinde olduğumuz hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti’nin açılışında şunları söylüyor; ‘İstikbal göklerdedir.’ Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar. Aslında Gazi’nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş’lar, Selahattin Reşit Alan’lar, Nuri Demirağ’lar teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner, cesur girişimcilerimizi hem içeriden hem dışarıdan engellediler.”

“HEDEFLERİMİZDEN BİR AN OLSUN AYRILMADIK”

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanların, Türkiye’nin kendi savunma sanayisini kurmasının tercihten öte bir mecburiyet olduğunu herkese gösterdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

* “Buna rağmen gereken adımların gerektiği şekilde atılmasının önüne geçildi. Rahmetli Özalın özel önem vermesi ile savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da sonrasında gelen koalisyonlar döneminde bunlar da akamete uğratıldı. Ülke yönetimini devraldığımızda önceliklerimizin başına savunma sanayinin geliştirilmesini koyduğumuzda biz de çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Buna rağmen yılmadık, durmadık. Hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

* Kamu kurumlarımızla, özel sektörümüzle, üniversitelerimizle dayanışma içinde adım adım ilerleyerek işte bugünlere geldik. O zaman yerli neydi? Yüzde 20. Ve bu yerli olan savunma sanayini ne yaptık; yüzde 80’e çıkardık. Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliliği sebebiyle ilerleyemeyen, engellenen ve hatta açıkça dinamitlenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Gazi Mustafa Kemalin ‘İstikbal göklerdedir’ diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün ‘istikbal’ diyoruz.”

“KANDİL’İN DESTEĞİYLE CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Erdoğan, terör örgütü IŞİD’den PKK’ya, YPG’ye kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmadıklarına dikkat çekerek şunları belirtti:

* “Cudi’de aldırdık mı? Gabar’da aldırdık mı? Bestler Dereler’de aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri; başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil’den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek. Kandilin desteğiyle beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim, Kandilden aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.

* Hemen her hafta bir terör elebaşının sınırlarımız içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Bölücü örgütün ele başlarına yönelik başarılı operasyonlarımız zaten uzun bir süredir devam ediyordu. Önceki gün ne oldu? DEAŞın sözde lideri ‘Ebu Hüseyin El Kureyşi’ kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de İstihbarat Teşkilatımızla, Silahlı Kuvvetlerimizle, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.”

“BUNLARA DA HERHALDE MAKET DİYECEKLER”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bunların başında hiç şüphesiz savunma sanayindeki özellikle de havacılıktaki başarılarımız geliyor. Türk havacılığında kritik bazı projelerimizde geçtiğimiz günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Hava kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı süper sonik jet uçağı olan Hürjetimizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. Atak taarruz helikopterimizin ağabeyi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2yi ilk kez havalandırdık.

* Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma’dan sonra Anka-3 muharip insansız savaş uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı. Adı Kaan. Bugün burada görüntülerini izlediğimiz iftihar verici gelişmeleri taçlandıracak yeni adımlar atacağız. Bunlardan biri milli muharip uçağımıza vereceğimiz isimdir ki bu ismi verdik. Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan’dır. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey’dir. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu’ya, Altay’a, İmece’ye diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde ‘maket’ diyeceklerdir.

* Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar, bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye’yiz, biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına Kaan ve Hürjet bile yeter.” DHA