Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş’ın ‘Gönül Dağı’ türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen, ‘Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi’ ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Erdoğan daha sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle İçkale’de bir araya geldi. Erdoğan düzenlenen etkinlikte mikrofonu eline alarak sanatçı Neşet Ertaş’ın ‘Gönül Dağı’ türküsünü seslendirdi.

“İTTİFAKLA KABUL EDİLMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’daki bu buluşmanın Ankara’daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır’a davetiyle hayata geçtiğini söyledi.

Gençlerle buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özkılıç’ın kendilerini güzel bir ketenpereye getirdiğini söyledi. Hümeyra isimli gencin de bir davette bulunarak, kendilerini Kahramanmaraş’a beklediklerini söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık, “Niye olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere “Peki buna var mısınız, Kahramanmaraş’a?” diyerek oylama yaptırdı. Gençlerin olumlu görüş bildirmesi üzerine “İttifakla kabul edilmiştir” diyen Erdoğan, “Hemen Kahramanmaraş’ta hazırlıklar yapılacak orada da bir şiir günü aynı zamanda düzenleyebiliriz çünkü şairler yurdu Kahramanmaraş” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’le telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazırlıklarını başlat ve Kahramanmaraş’ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceksin, ondan sonra inşallah biz de katılacağız, biz de geleceğiz sizlerle orada birlikte olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik buluşmalarının devam edeceğini belirterek, “Mesela Gaziantep’i bir kenara koyamayız, bir de Gaziantep var. Şimdi şu büyükşehirleri arka arkaya götürelim, ondan sonra diğer şehirlerimize de geçeriz” diye konuştu.

Gençlerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi.

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