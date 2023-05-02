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2 Mayıs 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, profil fotoğrafını değiştirdi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir sosyal medya hesaplarında kullandığı profil fotoğrafını, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde düzenlenen ‘İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.

Erdoğan, profilinde pilot montu ve güneş gözlüğüyle çekilen fotoğrafına yer verdi.

Erdoğan’ın yeni fotoğrafı saatler içinde 100 binden fazla beğeni aldı. Erdoğan, programda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçağın isminin Kaan olduğunu açıkladı. (DHA)

Alaturka Online
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