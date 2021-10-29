Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’ya gitti

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’nın ev sahipliğinde yapılacak 16’ncı G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Roma’ya gitti.

Yayınlanma: 22:15 – 29 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden saat 22.00’da hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’nın ardından Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde Glasgov’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi’ne katılacak.

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