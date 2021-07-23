Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin yıktığı Rize’ye gidiyor

Dün Rize’nin Fındıklı ve Artvin’in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Rize Valisi Kemal Çeber, “Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sekiz gün içinde iki kez sel felaketi yaşanan Rize’ye gittiği açıklandı. Cuma namazını Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.

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