Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın 10’uncu yıl dönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.

* Stratejik Ortaklığın daha nice 10 yıllara erişmesi ve ikili ilişkilere olduğu kadar bölge barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Slovenya’nın son yıllarda ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkilerinin çok daha büyük potansiyele sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

* Slovenya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği ilkeli desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının da Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.

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