Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani’ye ‘şehit’ dedi mi?

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani‘yi öldürmesinden ardından Türkiye’nin resmi tavrı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla ortaya konuldu. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet üyelerinden ise herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

Sadece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Süleymani suikastı sonrasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani‘yi aradığı duyuruldu, ancak bu görüşme hakkında da ayrıntı verilmedi.

“ŞEHİT SÜLEYMANİ’NİN YOKLUĞU DERİNDEN ÜZÜYOR”

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, görüşme konusundaki ayrıntıyı, twitter hesabından yayınladığı bir açıklamayla verdi. atılan tweet’te şu ifade kullanıldı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında; ‘Şehit Süleymani’nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber’in öfkesinin farkındayım’ ifadesini kullandı.”

Büyükelçiliğin tweet’indeki ifadeler tırnak içinde verilince de, Erdoğan’ın ‘şehit’ sıfatını kullandığı bilgisi sosyal medyada yayıldı.

BÜYÜK TARTIŞMA ÇIKTI

Özellikle hükümete yakın kişi ve kurumlar ile yandaş medyada, bu tweet’ten önce, suikast sonrasında hem ABD’yi, hem de Kasım Süleymani’yi eleştiren paylaşımlar yapılmıştı. İran Büyükelçiliğinin, resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleymani için ‘şehit’ sıfatını kullandığının açıklanmasının ardından büyük tartışma çıktı.

ADI AÇIKLANMAYAN YETKİLİ…

Tartışma sürerken TRT‘nin İngilizce yayın organı TRT World‘ün resmi twitter hesabından yeni bir bilgi paylaşıldı. TRT World’ün “üst düzey bir Türk yetkiliye” dayanılarak verdiği haberde, Erdoğan’ın Ruhani ile telefon görüşmesinde ‘şehit’ sıfatını kullanmadığı öne sürüldü. Ancak TRT World, haberde atıfta bulunulan bu ‘üst düzey yetkilinin’ kim olduğuna ilişkin bir detay vermedi.

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