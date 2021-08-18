Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, Afganistan konusunda “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“TALİBAN YÖNETİCİLERİNİ KABUL EDEBİLECEĞİMİZİ DAHA ÖNCE DE İFADE ETMİŞTİK”

Afganistan konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan’ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.

* Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz.

* Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

* Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.

* Afganistan’daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.

* Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır.

“YENİ GERÇEKLERE GÖRE PLANLARIMIZI YAPIYORUZ”

Hamid Karzai Havalimanının güvenliği konusuna değinen Erdoğan, “Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz” dedi.

“Bu hafta sonuna kadar Merkel’le, hafta sonu Putin’le görüşmemiz söz konusu” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek” şeklinde konuştu.

“Afganistan’daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz” diyen Erdoğan, Afganistan’dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.

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