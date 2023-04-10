Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni’ne katıldı.

“TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

*Aradan geçen 7 yılın sonunda bugün TCG Anadolu gemimizi yine burada hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizin, kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu bizim için yeterli değil.

*İnşallah ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşallah inşa etmek, onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık, yapıyoruz. Bunu da başaracağız. Bu gemiyi, Türkiye yüzyılı’nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz.

*Mavi Vatan’a kazandıracağımız MİLGEM istif sınıfı 3 yeni firkateynimizin sac kesimini de gerçekleştiriyoruz.

*Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir.

*Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3 SİHA, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Hürjet Hafif Taarruz uçağımız iniş kalkış yapabilecek” diye konuştu.

“GEMİDE TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE VE AMELİYATHANE YER ALIYOR”

*Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı amfibi hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahip.

*Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşen bu projede 131 alt yüklenici görev aldı.

*TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti ana üst desteği ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz.

*Gemide yer alan silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, yerli ve milli sanayimiz tarafından geliştirildi.

*Askeri amaçlar yanında gerektiğinde doğal afet yardım görevleri ve insani operasyonlar çerçevesinde de kullanabileceğimiz bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor.

*Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan, oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz.

*Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübeler bize yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırma imkanı sağlıyor.

*Amfibi hücum gemimizin hizmete alınışıyla beraber milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptı ve yapacaktır. (DHA)