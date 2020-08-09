Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı

KOCAELİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan helikopterle Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere Kocaeli'ye geldi.

Erdoğan, alana gelişinin ardından Hidromek HICON 7W elektrikli yerli ekskavatörü hakkında bilgi aldı.

Yerli üretim ekskavatörü inceleyen Erdoğan, tören alanına yakın alanda kullandığı araçla toprak attı.

Daha sonra tören alanına da ekskavatör ile giden Erdoğan, yerli ve milli üretim aracının hayırlı olmasını dileyerek, "Yerli ve milli üretim aracımız hayırlı olsun. Şu anda satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride gerek de dışarıda. Bundan sonra bu işin pazarlamasına varım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

– Açılışı yapılacak olan mükemmeliyet merkezleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirilen açılışta, TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Ulusal Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı, TÜBİTAK MAM Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK UME Fotovoltaik Performans Test Merkezi, TÜBİTAK SAGE Çevresel Testler Merkezi ve TÜBİTAK SAGE Ar-Ge Hizmet Binası açıldı.

– İki anlaşma imzalandı

Açılış töreninde iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

"TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN-Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Geliştirme Anlaşması", TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı.

"TÜBİTAK MAM ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark-Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün Geliştirme Anlaşması"na, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın imza attı.

– HİDROMEK'in elektrikli ekskavatörü HICON 7W

TÜBİTAK'ın desteğiyle HİDROMEK tarafından üretilen HICON ailesinin ilk üyesi HICON 7W, akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olarak geliştirildi.

Yüzde 100 elektrikli motora ve bataryaya sahip olan HICON 7W'da hidrolik sistem de buna göre tasarlandı.

Enerjisini yeni nesil lityum-ion bataryalarda depolayan HICON 7W'da, araç ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için bataryaların bulunduğu yüksek voltaj (HV) alanının araç arkasında muhafaza altına alındığı kaydedilirken, servis noktalarının da istenildiği an kolayca ulaşılması için elektrikli kaput altında toplandığı belirtildi.

HICON 7W'nin, sahip olduğu elektrikli motoru sayesinde, daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıktığı da kaydedilirken, sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HICON 7W'nin, şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabileceği ifade edildi.

Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacak olan HICON 7W, araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3,5 saatte tam şarj olabilecek, hızlı şarj ile 1 saat 30 dakika içinde yüzde 100 doluluğa ulaşabilecek.