Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra’daki maden faciasına ilişkin “Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Burak Erbay’ın TBMM kürsüsünde çekiç ile cep telefonunu kırmasını eleştirdi… “Meclis iç tüzüğü değişmelidir” diyen Erdoğan, “Gereken ne ise bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*Cuma günü Bartın Amasra’da yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. TTK’ya ait Amasra taşocağı 713 çalışanı ile yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir. Bu madene 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu ocakta 20 yılda hayatını kaybeden kişi sayısı 6’dır.

*Her 37 madenciye 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmektedir. Son dönemde mevzuatta yaptığımız düzenlemeler sonucunda Amasra maden ocağında da 50 kalemi bulan iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

*Madende gaz inceleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Belli bir seviyenin üzerinde gaz tespitinde ışıklı ve sesli alarm verilmektedir. Yüzde 1.5 metan gazı seviyesinde elektrik kesilmekte, yüzde 2’de ise maden boşaltılmaktadır.

*Patlama yaşanması için ise metan gazı seviyesinin 5 ve üzeri olması lazım. 18.05’te 1.5 seviyesinde metan gazı tespit edilmesi sonrası elektrik kesilmiştir.

*Maalesef saat 18.09’dan sonrasına ilişkin kayıt mevcut değildir. Kömür ocağımızda tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Kurumlarımız ve uzmanlarımız çalışmalarını tamamladıktan sonra bunu öğrenebileceğiz.

* Rapor haricinde söylenen her şey spekülasyondur. Bize düşen rapor çıkana kadar yapabileceklerimizi yapmaktır. Kazadan sonraki 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır.

*Ocağın vardiyasında çalışan 110 kardeşimizden 41’i maalesef hayatını kaybetmiştir. 6’sı İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde, diğerleri ise yerine tedavi altına alınmıştır.

*Bartın’a Cumartesi günü giderek çalışmalara yerinde katıldım. İlk gün ben de aileleri ziyaret eden kişi oldum. Çam ve Sakura’da yaralıları ziyaret ettim.

*Bazılarının durumunun iyiye gittiğini biliyorum. Yaralı kardeşlerimize dualarımızı yapıyoruz, Bakanlığımız da ne gerekiyorsa yapıyor. Beşer planında atılması gereken adımları atıyoruz.

*En ileri teknoloji ne ise bu Çam ve Sakura’da mevcut. İlgilenen doktorlarımız alanlarında kendilerini ispatlamış profesör arkadaşlarımız.

*Gerek anestezide, gerek enfeksiyonda kendini ispatlamış hocalarımız hastalarımız ile ilgileniyorlar. Bartın’daki yaralılarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.

SORUŞTURMA

*Kurumlarımız canla başla görevlerini yapmaktadır. Afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.

*Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerden birisi de Amasra’daki ocağımızdır. Son olarak Ağustos ayında denetlenmiştir. Buna rağmen bir kaza meydana gelmişse sebeplerini araştırmak, bulmak ve gerekeni yapmak bizim vazifemizdir.

*Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi destekleri kolaylaştırmak için düzenleme devam ediyor.

*Toplamda 1,5 milyon lira ile 1,750 bin tutarındaki ödemeler başlamıştır. Madencilerimizin yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlar için süreç ilerlemektedir.

*Bakanlığımız şehit madenci çocuklarına burs verecek ve eğitim masraflarını karşılayacaktır. hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri devlete emanettir.

*İktidara gelirse haklarını vereceklermiş. Soma’da ne yaptık haberi yok. Biz başbakanlığım döneminde bin 500 aileden onların çocuklarını işe yerleştirdik. Sen nereden geliyorsun? Zaten nal toplamaya alışmış.

*Aynı şeyi Soma’da yaptık, kimseyi aç açıkta bırakmadık. Hepsinin ailesinden birer çocuk, gerekli destekleri verdik. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin bile ulaşamaz.

KADER AÇIKLAMASI

* Raporla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun. Kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette tespit ederlerse suçlunun yakasına yapışacağız. Tüm bunları yaparken mukadderata teslim olacağız.

CHP’Lİ VEKİLE ÇEKİÇ TEPKİSİ

*Bay Kemal, önce adamlarına sahip çık; Meclis’in kürsüsüne çekiçlerle gelip orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki değil. Bu edebe, ahlaka terstir.

*Bunlara eyvallah mı edeceğiz? Gereken neyse bu milletin parlamentosu bunlara haddini bildirmelidir. Böyle acılı bir günde bize bunları söyletmek zorunda bırakanları kamuoyuna havale ediyorum.

TÜRKİYE’YE DOĞALGAZ DAĞITIM MERKEZİ

*Şu anda Avrupa, doğalgazı nereden temin edeceğiz diye fellik fellik arayış içinde. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir problemi yok. Şimdi Türkiye inşallah doğalgazda da bir hub olacak.

*Son görüşmemizde sayın Putin’le bu konuda hemfikir olduk. Kendi ifadesiyle ‘Avrupa doğal gazını Türkiye’den temin edebilir.

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