ANKARA (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mektubunda, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.

Mektubuna, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni toplumunun çok değerli üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." şeklinde başlayan Erdoğan, tüm dünya ile yaşanılan bu zor günlerde, vatandaşlar arasındaki dayanışmanın güçlenerek sürdüğünü belirtti.

Daha yakınlaşmış, birlik, beraberlik duyguları daha da güçlenmiş olarak yarınlara ulaşmayı Cenabıhak'tan niyaz eden Recep Tayyip Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz."

Geçmişten, yalnızca dostluk ve aynı yüksek insanlık ideali için güç alarak geleceği birlikte inşa etmenin ortak amaçları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, hepinize esenlikler diliyorum."