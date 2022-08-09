Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen ülke liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı başlattı. Erdoğan, oyunlar için Konya’ya gelen ülke liderleriyle görüştü.

Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile görüştü.

Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi’nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.