Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

GAZİANTEP (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası pek çok ödülün sahibi minik müzisyenleri dinledi.

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Hamit Erdem Özpolat ve Kaan Baydemir, TEKNOFEST'te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çaldı.

Uluslararası yarışmalarda, birincilikleri bulunan öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Ben hocasına da Fatma Hanım'a (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin) da söyledim, Külliye'ye getirecekler ve Külliye'de de biz de ödüllerini vereceğiz. Bize de bir piyano resitali herhalde yaparlar." dedi.