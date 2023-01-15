Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımıza büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var. Türkiye’yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ‘Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı’nı tamamlayıp, hizmete sunduklarını söyleyerek “Bununla da kalmadık. Baraj gölü alanı içerisinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm alt ve üst yapısıyla yeniden inşa ettik. Hasankeyf ilçemiz de ülkemizin sembol eserlerinden Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu; bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken 3 yol boğazı geçişini de tünelle sağladık. Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresi ile bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır” dedi.

‘BATMAN’I İHRACAT ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman’ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu ulaşım temin edilmiş olacağını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

*Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf ilçemize kazandırılmasından emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

*İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman’ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz.

*Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz.

*Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlarla kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz.

*Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman’ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyorum.

‘TÜRKİYE’NİN İLK 10 ÜLKE ARASINDA YER ALMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

Bu toprakların kendilerine sunduğu nimetlerin şükrünü ancak ellerindeki imkanları en etkili şekilde değerlendirerek ifa edebileceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

*Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir.

*Onlar; kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Bizse ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek, Türkiye’nin en gelişmiş ilk 10 ülke arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz.

*Ülkemizi bugünlere her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizle getirdik. Türkiye’nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken, aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk.

*İşte bu sevinç, öz güven ve azimle cumhuriyetimizin ilk 100 yılını kapatıp, yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.

*Ilısu Barajı, sizlerin gözleri önünde gerek Batman gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj.

*Şimdiyse bu gayet güzel metroyla, tünelle ve önündeki viyadükle hamdolsun bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz.

‘GELECEĞİMİZE GÜVENLE BAKABİLİYORUZ’

Erdoğan, geçmişte kutlu yürüyüşlerinin ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istendiğini belirterek, şöyle konuştu:

*Batman, çok bedel ödedi. Mardin, çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun, terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik.

*Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz; güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir.

*Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp, yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı ama hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık.

-Bu sayede ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz

‘KAYIPLARI TELAFİ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR’

Herkesin küçülmeden dert yandığını ancak Türkiye’nin büyümeyi konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

*Dünyanın gündeminde kriz varken, gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken, dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz.

*İnşallah 2023’te ‘Türkiye Yüzyılı’ ahdimizin etrafında kenetlenerek, ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle birlikte taşıyacağız.

*Geçmişte böyle kritik dönemlerde ülkemizin önünü darbeyle cuntayla vesayetle fitneyle fesatla kesenler inşallah bu defa başaramayacaklar. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var.

*Türkiye’yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruşunun 100’üncü yılına ulaştığımızda geriye doğru bakıp, Allah’ın izniyle nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz.

*Atalarımızın ‘Sabırla koruk helva olur’ sözüne uygun şekilde azimle kararlılıkla umutla işimize bakacak, projelerimizi hayata geçirecek, vizyonlarımızın altını dolduracağız. (DHA)