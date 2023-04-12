Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu’nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nın Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Rabbimden bir daha şubat ayında yaşadığımız büyük depremler gibi imtihanlar yaşatmamasını diliyorum.

*İnşallah bu depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız.

*İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısı ile geliştirmeye yönelik projeleri adım adım hayata geçiriyoruz.

*Bugün başketimiz Ankara’nın şehir içi ulaşımı için kritik bir projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı Ankara’nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan bu özelliği ile de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonunun ötesinde bir öneme sahiptir.

*Bu metronun muhteşem Gar İstasyonu üzerinden Yüksek Hızlı Tren’e, Başkentray’a ve Ankaray’a aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentray’a geçilebilecek. Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent, Çayyolu ve Ankaray’a metrolarına erişilebilecek. Bu hattın ülkemize karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak.

*Eğer bugün Ankara’da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var.

*Üstelik Ankara’daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul’da da benzer durum yaşanıyor.

*Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor.

*Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz.

*Günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı bu yaklaşımla inşa ettik, sizlerin hizmetine sunduk. Başkent’te metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmayıp 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Kapasiteyi ve konforu da artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni proje, yatırım, eserle Ankara’yı Türkiye Yüzyılı’na hazırlamayı sürdüreceğiz.

*Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil’den açıklıyor.

*Ey benim sevgili milletim Kandil’den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız… Ve demokrasi sandığına bunları… Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor.

*Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo’yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış.

*Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar.

*Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor.

“NİYE ORADA VARSINIZ?”

*Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Terör örgütlerinin durumları da farklı değil.

*Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum. Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi LGBT. Cumhur İttifakı’nın ortaklarının LGBT diye derdi yok.

*Şu anda millet ittifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız?

“BUNLARDAN SES VAR MI?”

*Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP’i de Saadet’i de nereye Deva’ysa bilmiyorum. Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır.

*Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız.

CHP’Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

*Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin başkanları onlarda değil mi?

*Bir eseriniz olsun be. Masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka, yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil geriye götürmeye geliyor.