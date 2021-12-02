Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık bazda ihracatımız 221 milyar dolara ulaştı

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 21:16 – 02 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık bazda ihracatımız 221 milyar dolara ulaştı

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticaret verilerindeki gelişmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla %33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

* Yıllık bazda ihracatımız da 221 milyar dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz.

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