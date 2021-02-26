Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kısıklı'daki pastane çalışanlarından doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki pastane çalışanlarının kendisinin doğum günü için hazırladığı pastayı kesti.

Cuma namazına gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınlarındaki bir pastane çalışanlarının kendisinin 67. doğum günü dolayısıyla hazırladığı pastayla beklediğini görmesi üzerine konvoyunu durdurdu.

Pastanenin sahibi hazırlanan pastayla Erdoğan'ı karşılayarak, "Nice seneleriniz olsun, Allah size uzun ömürler versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hep birlikte nice yıllara inşallah. Ülkemizi ileri seviyelere tırmandırarak o günleri hep birlikte yaşamayı Allah bizlere nasip eder inşallah." ifadeleriyle karşılık verdi.

Basın mensuplarının da doğum gününü kutladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Hep birlikte… Çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Selimiye Camisi'nin yanındaki mevcut hamamı Üsküdar Belediyemiz, aynen Üsküdar sahildeki Nevmekan gibi gençlerin gelip ders çalışacağı, oturacağı ve oradan inşallah hayatı yeniden şekillendireceği bir mekan haline dönüştürdüler. Bugün hem onun açılışını yapacağız hem cumayı da Büyük Selimiye Camisi'nde kılacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kestiği pastanın basın mensuplarına da ikram edilmesini istedi. Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ikramında da bulundu.

Daha sonra Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.