Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 4 hükümlüye af kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy ve 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner’in cezaları ‘kocama hali’ nedeniyle kaldırıldı.
Kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde bulunan Sedat Çelik’in cezaları da sakatlık sebebiyle kaldırıldı.