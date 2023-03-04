Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Altılı Masa’daki depreme ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

“Bunun böyle olacağını aylar öncesinde söylemiştik” diyen Erdoğan, “İkinci bir gelişmeye kadar bir şey söylemiyoruz. Cumhur İttifakı olarak değerlendirmemizi yaparız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.