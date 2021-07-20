Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Asiltürk’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Kurban Bayramı Namazı’nı kılmak Lefkoşa’daki Hala Sultan Cami’sinde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan, “Artık güney kuzey, böyle bir derdin içinde olmayacağız. Bundan sonra Kıbrıs Türk’ü çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Sorunsuz bir dönem, insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır, olmayacaktır. Bu sorunlar karşısında çözümlerimiz de olacak.

KABİL HAVAALANI’NIN GÜVENLİĞİ

* Egemen, emperyalist güçler Afganistan’da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Afgan halkı dirayetiyle, iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi.

* Daha sonra bu emperyal güçler tekrar Afgansitan’a girdiler ve 20 yıldır oradalar. Bizde Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık.

* Tabii ABD’ye de bazı şartlarımız var. ABD diplomatik olarak yanımızda olacak, lojistik anlamda imkanlarını seferber edecek, mali ve idari noktada da gerekli desteği verecek. Bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak Kabil havalimanının işletimini ele almayı düşünüyoruz.

* Taliban’ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.

AZERBAYCAN’IN KKTC’Yİ TANIMASI

* Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz.

ASİLTÜRK AÇIKLAMASI

* Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı dönemde Erbakan Hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı.

* O dönemde bu Kıbrıs Barış Harekâtında o da üst düzey görev almış siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Beyi kafilemize katalım dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Beyi de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlik ve beraberliği sağlayarak bunları yapalım istedik.

* Demokratik Sol Parti’nin şu anki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit’in o da şuandaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak. Bundan sonraki süreçte de biz kuzey güney demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türkü diyoruz. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra da böyle devam ettireceğiz.

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