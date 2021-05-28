Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik paylaşımı:

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında Onbaşı'nın madalya töreninden video da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etmişti.