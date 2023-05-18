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18 Mayıs 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzedelere mesaj

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

*Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı’nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.

*14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

*Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

*Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

*Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

*Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

*Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

*Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

*Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

*Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

*Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Alaturka Online
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