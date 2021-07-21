Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken ‘Delta varyantı’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Geçtiğimiz yılki bayramlarımız ile bu yılki ramazan bayramımızı maalesef buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu bayramı temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hamdolsun gönlümüzdekine yakın bir sevinçle idrak ediyoruz.

“VARYANTLARIN PENÇESİNE DÜŞMEDİK”

* Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.

* Salgın, sıkıntılar yanında pek çok fırsat penceresi de açtı. Ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için yoğun gayret içerisindeyiz.

* Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışılıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolda attığımız her adımda, arkamızdan yazılan kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz.

* Dün ve önceki gün arife gününden başlayıp bayram günü akşam saatlerine kadar Kıbrıs’ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

* Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı. Kıbrıs Türkü’nü azınlık görmeye devam eden Rumlardı. Kıbrıs Türk Devleti’nin geniş tanınırlığa ulaşması için gerekeni yapacağız.

*Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız.

*Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum.

* Önümüzdeki 2 yıl boyunca yapacağınız her işin çocuklarımızın ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

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