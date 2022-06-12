Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘erken seçim’ iddialarına yanıt

Van’da gençlerle bir araya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazıları merak ediyor, Bay Kemal. ‘Seçim tarihini açıkla’ diyor. Neyi açıklayacağım? Önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak. Kendini buna hazırla” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da gençlerle bir araya geldi. Programda açıklamalar yapan Erdoğan, erken seçim iddialarına yanıt verdi, Yunanistan’a sert tepki gösterdi.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Erdoğan, şunları söyledi:

* “Gençlerde üye sayımız 12 milyona yaklaştı, kadın kollarında da 3 buçuk 4 milyon üye sayımız var. Erkan Bey 5, 5 buçuk diyor. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim üye sayımıza ulaşamazlar. AK Partili üye kardeşlerimize söylüyorum, her birini birer üye sayısı yapsanız 23 milyon oluyor.

* Bazıları merak ediyor Bay Kemal. Seçim tarihini açıkla diyor. Neyi açıklayacağım önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak. Kendini buna hazırla.

* Sen önce söyle aday mısın onu açıkla. Şuan 6’lı masa ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz yolumuza Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile yürüyoruz.”

“2023 YENİ BİR KIRILMA OLACAK”

* Van ile birlikte gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adana’da yapmış olduğumuz gençlik şöleninde coşku bambaşkaydı. 100 bini aşkın genç bir araya gelmişti.

* Tabi biliyorsunuz fetih şölenini İstanbul’da yaptık. 560 bin kişi Atatürk Havalimanı’nda toplandı. Muhalefet Maltepe’de bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye, görüyorsunuz. Sizlerin gayretleri ile 2023 yeni bir kırılma olacak.

“YEMEZLER MİÇOTAKİS YEMEZLER”

* Artık bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Yeni bir şey söyleyeceğimiz yok. Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü’nde ağırlayacağım. Yemekte mutabakata varacağız. Bundan sonra seninle ikimiz konuşalım. Tamam.

* Aradan 2-3 hafta geçti. ABD’ye gidiyorsun Senato’da konuşma yapıyorsun. F-16’lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda ‘Ruslara karşı’ diyorlar. Ya Rusya’ya karşı Ukrayna’ya ne yaptınız? Sözleri yalan dolan. Batı’ya güven olmaz. Bunlar AB üyeliğinde 1963’ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var.

“GENÇLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ PARTİYİZ”

* 560 bin kişiyi Fetih Şöleni’nde Atatürk Havalimanı’nda topladık. Gençler için çalışan bir parti olarak, bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim. Tüm milletime seslendim. O gece tüm gençler Atatürk Havalimanı’nı doldurdu. Bay Kemal de tankların korumasıyla Bakırköy’e gitti. Aramızdaki fark bu. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.

“GENÇLERİN BOZUK PARA GİBİ HARCANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

* Siyasi çaylaklara diyorum ki: Siz gidin kumda oynayın. Gençlerin oylarını çantada keklik olarak görenlere diyoruz ki: Tekrar gözden geçerin. Daha düne kadar ’18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler’ diyenler siz değil miydiniz? Daha düne kadar ‘Meclis’i çoluk çocukla dolduracaklar’ diyen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış laf söylüyorsunuz. Gençlerin eğitimden iş hayatına önündeki engelleri kaldıran biziz. Seçilme yaşını 18’e indiren yine biziz. Kimsenin 3 günlük siyasi ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz.”

SORULAR-CEVAPLAR

Soru: 2 gün önce Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıkladınız hayırlı olsun efendim. Şuan hiçbir rakibiniz yok. Peki Cumhurbaşkanım neden muhalefettekiler ‘ben adayım’ demiyor?

Cevap: Şimdi tabi ben de doğrusu bu aday noktasında hâlâ isim açıklamayışlarını niye sorusunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Enterasan. Hepsi birbirine pas atıyor. Perde arkasında adaylık yarışı yapıyorlar. Tabi bizde bir laf var. ‘Elalemin derdi bizi mi gerdi’ diye. Bize ne, işimize bakıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Bize düşen nedir biz her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız değil mi?

Soru: Hafta sonu üniversite sınavına gireceğim. Kiralarda ve özel yurtlarda artış var. KYK yurtları ile ilgil çalışmanız var mı?

Cevap: KYK yurtlarımız boş biz KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz. Tüm üniversite sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.

“GÜZEL GÜNLER İÇİN TARİH VEREBİLİR MİSİNİZ?”

Soru: Ekonomi ile ilgili “Güzel günler göreceğiz” demiştiniz, güzel günler için tarih verebilir misiniz?

Cevap: Teşekkür ederim. Bu ekonomik istatistikler iner çıkar. Şu gerçeği görmemiz lazım. Tüm dünya bir ekonomik çıkmazın içinde. Bir tarafta Ukrayna Rusya savaşı var. Ciddi anlamda tarım ürünlerinin bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bizim sıkıntımız yok. Stoklarımıza 5 milyon buğdayımız var. Bakan arkadaşlarım görüşmeler yaptılar. Bu işi farklı bir boyuta getirmek sadece kendimize değil üçüncü ülkelere de mal gönderme gibi bir çalışmanın içinde olacağız. Bu görüşmeler yapılıyor. Gelecek hafta Putin ve Zelenskiy ile görüşebiliriz. İçimizde maalesef çıkmış bir büyükelçi müsvettesi, terbiyesiz, adalarla ilgili ‘Bunlar Yunanistan’ın hakkıdır’ diyor. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur.