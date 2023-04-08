52.4 F
Los Angeles
8 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşları en kalbi duygularla tebrik ettiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

*Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır.

*6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi karşısında aziz milletimiz omuz omuza vererek her zorluğun üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir.

*Depremin ilk anlarından itibaren dayanışma ruhu içerisinde hareket eden Musevi vatandaşlarımız da takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir.

*85 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu hassasiyetlerinden dolayı tüm Musevi vatandaşlarımı tebrik ediyorum.

*Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum.

Gündem
Önceki haber
Son seçim anketi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,428BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States