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16 Mayıs 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘ikinci tur’ mesajı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

*Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,

*Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik.

*Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik.

*Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum.

*Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum.

*Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti…

*Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak.

*Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız.

*Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.

*Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor.

*Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor.

*28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık.

*İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz.

*Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz.

Sizlere güveniyorum.

Alaturka Online
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