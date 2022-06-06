Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

3600 ek gösterge ile ev kiralarındaki artışların ön planda olduğu toplantıda yurt içindeki ekonomik ve diğer konular ile yurt dışındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Siyasi ve ekonomik olarak kendi yolumuzu çizmeye her teşebbüs edişimizde kendimizi darbelerin, istikrarsızlıkların, krizlerin içinde bulduk. Büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi sayesinde nihayet kendi hedef ve vizyonunu belirleyip, uygulayabileceği iklime kavuştuk.”