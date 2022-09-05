Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

“YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL”

Ana gündem maddesini ekonominin oluşturduğu toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* “Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini artıran Yunanistan’a şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yunanistan ne siyasi, ne ekonomi, ne de askeri açıdan bizim dengimiz değildir.”

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