Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda kripto para konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, “Bizim kripto para ile çalışma derdimiz yok, kripto para ile mücadelemiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşma’ programına katıldı.

Programda, Erdoğan’a kripto para sorusu yöneltildi. Programa katılan genç, “Benim sorum, kripto parayla alakalı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, dijital Türk Lirası platformu kurdu. Bu kararla acaba Türkiye kripto paraya mı açılmayı planlıyor? Biz açıkçası, gençler olarak ailelerimize bu konuda cevap veremiyoruz. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ONLARLA SAVAŞIMIZ, MÜCADELEMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yanıtında şunları söyledi:

* Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de.

* Çünkü biz şu anda bu konuda kendi paramızla yola devam edeceğiz.

BİNALİ YILDIRIM: MAĞDURİYETLERE DE KAPI AÇIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Binali bey ne diyorsun?” diye sormasının ardından söz alan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kripto para konusunda şöyle konuştu:

* Kripto para maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey.

* Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini de, mağdur olanları da gördük.

* Ama ileride takdirinizle tabi bu istismarları, bu yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla da ilgili zaten çalışmalar başlatıldı.

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