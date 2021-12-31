Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ASKON 12. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Bugüne kadar olduğu gibi hayırlı her faaliyetinde yanınızda olmayı sürdüreceğim.

* Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldık.

*Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz.

*Yaşanan kayıplardan üzüntülüyüz ama ülkemizin selameti için doğru olanı yapmak boynumuzun borcu. Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz.

MEVDUAT SİSTEMİ

* Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.

“BU CAN BU TENDE OLDUKÇA FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR”

* Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur.

* Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

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