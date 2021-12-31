Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur mesajı

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Yayınlanma: 11:52 – 31 Aralık 2021 Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ASKON 12. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Bugüne kadar olduğu gibi hayırlı her faaliyetinde yanınızda olmayı sürdüreceğim.

* Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldık.

*Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz.

*Yaşanan kayıplardan üzüntülüyüz ama ülkemizin selameti için doğru olanı yapmak boynumuzun borcu. Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz.

MEVDUAT SİSTEMİ

* Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.

“BU CAN BU TENDE OLDUKÇA FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR”

* Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur.

* Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

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