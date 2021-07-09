Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cuma namazını Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası açıklamalarda bulundu:

– Suriçi’nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır’ı inşa ediyoruz. Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz.

DİYARBAKIR’DA AŞIYA KARŞI İSTEKSİZLİK VAR

– Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız. Aşılamada kademe de getiriyoruz yaş gruplarına göre… Sinovac ve BionTech’te aşı geldi. Uğur Bey ve eşi ülkemizde misafirimiz olacak. BionTech’te daha seri bir şekilde davranabileceğiz. Diyarbakır’daki aşıya karşı isteksizliği ne yapıp edip aşacağız. Buralarda aşıyı ne kadar teşvik edersek, buralarda da Covid-19 olayı azalacaktır. Diyarbakır’da oranda biraz sıkıntımız var, bunu aşacağımıza inanıyorum.

– Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu Millete Sesleniş konuşmamda duyuracağım.

– ABD’li Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanımız görüşmelerini yaptı. Türkiye’nin (Afganistan’da) görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz. Bunların notunu aldık. Biden’la görüşmemizde konuştuk, heyetler arasında görüştük konuştuk. Afganistan’da bu adımı atmış olacağız.