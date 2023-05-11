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11 Mayıs 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Muharrem İnce’ açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da miting programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi konusunda açıklamalarda bulundu…

“ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Erdoğan “Şimdi ne yaptı adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi. Şimdi biz diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar” diye konuştu.

Alaturka Online
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