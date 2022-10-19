Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara ‘ödenek’ açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek” diye konuştu.

Yayınlanma: 15:17 – 19 Ekim 2022 Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara ‘ödenek’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

*Bana ne diyorlardı, ‘Muhtar bile olamaz’… Ne oldu; bu başlığı atanlar rezili rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız.

*Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

*Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur.

*Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde daha önce hiç bir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir.

*Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz.

*Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclis’e sunacağız.

*Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek.

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