Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara ‘ödenek’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

*Bana ne diyorlardı, ‘Muhtar bile olamaz’… Ne oldu; bu başlığı atanlar rezili rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız.

*Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

*Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur.

*Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde daha önce hiç bir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir.

*Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz.

*Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclis’e sunacağız.

*Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek.

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