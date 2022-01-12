Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel okullara zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık” diye konuştu. Temmuz ayı için zam mesajı da veren Erdoğan, “Enflasyona göre çalışanlarımızın durumunu değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

“ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI”

* Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Nerede aklınıza terör bölgesi geliyorsa orada bizler Mehmetçiğimizle varız, var olmaya devam edeceğiz.

* Elim trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum

* Bu süreçte bizim ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlamak hem geçmişi hem de küresel gelişmeleri yakından bilmek gerekiyor.

* Türkiye’nin Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyetin ilk döneminde de süren sanayileşme hamlesinin önünün nasıl kesildiğini hatırlayın.

*Türkiye’yi köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanların ayak oyunlarını hatırlayın.

* Türkiye’de hangi dönemde her kim ülkenin makus talihini değiştirmek için adım atmış ise başına gelmeyen kalmamıştır.

*Menderes’in akıbeti dar ağacında nihayete ermiş, Erbakan’ın Özal’ın önleri darbelerle kesilmiş.

*AK Parti’nin yılları bu habis zihniyet ile mücadele ile geçmiştir. Biz yaşadıklarımızı unutursak diğer insanlar elbette unutur.

* Ülkemizin uluslararası alanda nasıl kuralsız, ahlaksız tuzaklara tecrit edilmeye çalışıldığını unutmadık.

* Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, PKK’dan DEAŞ’a kadar tüm terör örgütleri kullanılarak şehirlerimize ve sınırlarımıza dayatılan saldırıları birer birer bertaraf ettik.

*Biz milletimiz ile istiklalimize sarıldıkça, teslim olmadıkça, saldırıların cephesi daha da genişledi.

ÖZEL OKULLARA ZAM SINIRI

*Özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladık. Biz kimin ne dediğine değil kendi stratejimize bakarak işleri yürüteceğiz.

*Bay Kemal çıkmış bu konuyla ilgili konuşuyor, ne konuşuyorsun ya? Sen geriden geliyorsun.

* Gıdadan kiralara, enerjiden ulaşıma her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükunetle gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise siyasal çıkar peşinde muhalefet ortalığı karıştırmak için gayret içerisinde.

“TEMMUZ’DA YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ”

* Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI..

* CHP’nin bunca muhalefet döneminde bir vizyon ortaya koyduğunu gören var mı? Alternatif teklif getirdiğini duyan var mı? Milletimizin derdine derman olduğunu duyan, bilen var mı? Yok.

* Ne işe yarar bu CHP? Bunun cevabını başındaki zata bakarak anlayabilirsiniz. CHP’nin başındaki zat yalan ve çarpıtma siyaseti ile milletimizi güldürüyor.

* Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP’nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor.

* Bu zat, Şanlıurfa’nın CHP’ye geçmesi halinde elektriğin bedavaya verileceğini söylüyor. Madem CHP Genel Başkanı’nın böyle bir hayali var.

* Biz de kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede CHP’li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesini teklif edelim dedik.

* Maksat Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı’nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahcup etmeyelim.

* Gerçi ilk başladığımız yerde ‘Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun’ deseler de, belediye başkanının CHP Genel Başkanı’nın vaadinden haberi yok herhalde.

“YAKINDA ADLİYELİK OLURLARSA ŞAŞIRMAYIN”

* Türkiye enflasyonun da boynunu kırar, döviz kurunu da zapturapt altına alır, büyümesini de artırır. Gerekirse dünyaya da meydan okur ama muhalefet sorununu nasıl çözer işte onu bilmiyoruz.

* Sorsanız ülkenin yönetimine talipler ama daha ortada bunu yapacakları bir isim, program, vizyon yok. Güya bu zatın öncülüğünde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’na karşı bir ittifak kuruluyor.

* Daha bizim karşımıza çıkaracakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP’nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın.

HDPLİ GÜZEL’İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFINA TEPKİ

* Ortaklarınızdan birinin terör örgütü üyesiyle resimleri yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik. PKK’nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda.

* Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. karma komisyonda da gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz.

* PKK uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi, CHP, HDP sen neden susuyorsun?”

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