Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

SEÇİM İÇİN TARİH VERİLDİ

Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* “Bugün Recep ayına, 21 Şubat’ta Şaban ayına ve 23 Mart’ta Ramazan ayına kavuşuyor, 21 Nisan’da Ramazan Bayramı’na 28 Haziran’da kurban bayramına vasıl oluyoruz.

* Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran’ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

* Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

* Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

“YENİ BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMENİN PEŞİNDEYİZ”

* Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz.

* Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan herşeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinden milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

* Bu kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, programlarını uygulamaya koyması, hedefleri doğrultusunda yol yürümesi hayati öneme sahiptir. Türkiye artık kendi özgür politikaları ve eylemleri geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. Ülkemizin sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir.

* Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine neyi dayattığına bakmadan istiklal ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık. Bizi kendi sorunlarımız altında ezmek için kullanılan araçları ya etkisiz hale getirdik ya sınırlarımızın dışına attık.

“ÇÖZMEMİZ GEREKEN SIKINTILARIMIZ, AŞMAMIZ GEREKEN HANDİKAPLARIMIZ VAR”

* Güvenliğimiz terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale gelerek istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Yatırımı, istihdamı, ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik. Eğitim, sağlık, ulaşım, enerjide her alanda vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştuk. Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, aşmamız gereken handikaplarımız var. Hamdolsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine böyle bir fotoğrafla gitmektedir.

* Türkiye Yüzyılı’nı herhangi bir siyasi program değil ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz. Son kabine toplantımızdan bugün yine eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurundaydık. Esnaf ve sanatkarlarımızla 10 Ocak’ta coşkulu buluşma gerçekleştirdik. Burada ahilerimizle hasret giderdik. Ertesi gün uluslararası ombudsmanlık konferasında dost ve kardeş ülkelerin kamu denetçileriyle insan haklarının geleceği üzerine değerlendirmede bulunduk.

* İstanbul’un en büyük kütüphanesini Rami Kışlası’nda açarak özellikle gençlerimize yeni bir kitap, kültür, sanat vahası kazandırdık. Muğla ve Fethiye’ye 14 Ocak Cumartesi yaptığımız ziyaret, toplu açılış, sivil toplum ve gençlerimizle kucaklaşmamızdan her bakımda dolu dolu geçti.”