Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sel felaketi açıklaması

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşanan sel felaketi daha önceki sel felaketlerini aşmış durumda. Sel felaketinde bir kaybımız var ve aranan vatandaşlarımız var” ifadesini kullandı.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Bu ara yangınla uğraşırken bir diğer tarafta sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu sel felaketinde de şu an itibarıyla bir tane kaybımız var ama henüz aranmakta olan başka vatandaşlarımız da var.

* Tüm bakan arkadaşlarımız, AFAD, hepsi şu anda oradalar. Kurumlarımızla birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Arkadaşlarla görüştük az önce, ‘Oralardan ayrılmayacaksınız’ dedik. Çatı katından, damlardan helikopterlerimizin kurtardığı insanlar var. Darda zorda kalmadıkça ulaşıma kapalı sayılabilecek karayollarını da tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.

ORMAN YANGINLARI

* Şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Bütün araçlarımızla, helikopterlerle, arazözlerle ciddi bir güce ulaştık. Helikopterlerimiz, uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler, ediyorlar. Çok kısa zamanda denizlerden suyu alıp söndürme alanına gidebiliyor. Burada iyi bir yere Türkiye artık ulaştı ve bunu da artırarak devam ettireceğiz.

* Elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde ta çıkış anından itibaren durduk. Bunların araştırmaları yapıldı. Yürüyen soruşturmalarda gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar da var.

* MİT’in verdiği bilgiler, Emniyet İstihbarat’ın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütüyle iltisaklı kişiler de var. Devam eden bütün soruşturmalarda da ulaştığımız neticeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız.

* Ülkemiz yangınlarla mücadelede 2 asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra her türlü teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek sayılarını artırdık.

* Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak bin 78’e çıkardık. Araç parkında olmayan su ikmal araçlarından 281 tane daha aldık. Yangınlara anında müdahale için 2270 tane ilk müdahale aracı aldık. İş makinesi parkımızı yüzde 125 büyüterek 682’ye çıkardık.

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