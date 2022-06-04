Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘sürtük’ savunması: Milletimizin diliyle konuştuk

Yazan:
Alaturka Online
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Gezi eylemlerine katılanlara ‘sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ifadesini böyle savundu: “Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik”

Yayınlanma: 12:15 – 04 Haziran 2022 Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘sürtük’ savunması: Milletimizin diliyle konuştuk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Zulüm 1453’te başladı, bu ifadelerin arkasında sen varsın. Örgütünüzün elemanları bunları yazarken sesiniz çıkmadı.

“CAMİNİN İÇİNİ BİRA KUTULARIYLA SİZİN TAKIMINIZ KİRLETTİ”

*Sen Beşiktaş’tan Taksim’e kadar yürüdün. Caminin içini bira kutularıyla sizin takımınız kirletti.

*Bunları yaptınız. Sizin böyle bir maneviyat, dini değerlere saygı, öyle bir anlayışınız yok ama istismar var. İstismarı çok iyi yapıyorsunuz.

*Bundan sonra o da yutmayacak, o da tutmayacak. Atatürk Kültür Merkezi’ne Gezi olaylarında malum teröristlerin pankartlarını siz astınız.

*Ben buradan milletime sesleniyorum. Bu ülkeyi terör örgütlerine biz asla peşkeş çekmeyeceğiz.

MİLLETVEKİLLERİNE PANKART TEPKİSİ

*Geçenlerde 3 tane sözde milletvekili, Şehitler Köprüsü’nde pankart astı. Polislerimize vurmaya kalkanlar olmuştur. Bunlar malum partinin parlamentodaki uzantılarını ta kendisi.

*Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların parlamentoda da yeri olmaz. Bunların da parlamentodan silinip atılmasının adımlarının atılması lazım.

*Bizim Gezi olayları konusundaki öfkemizin nedeni kişisel değil, ülkemize ağır faturaların önümüze sürülmeye başlandığı ilk hadise olmasıdır.

AYNI SIFATLARI KULLANIYORUZ

*Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Onlara bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama dediğimiz çok açık.

*Mukaddesatımıza hürmetsizlik edenlere özellikle tavizsiz davrandık. Bugün de aynı hassasiyetlerle davranıyoruz. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz.

*Elebaşlarını, vandalları, polisimize kurşun sıkan şehir eşkıyalarını, yağmacıları, ibadethanelerimizi bira kutularıyla kirletenleri, aziz milletimizin iradesine kast eden darbe heveslilerini bu millet nasıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif ediyoruz.

*Vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Bizim kadınlara alçakça hakaret eden belediye başkanlarını koruyanlardan alacak ahlak dersimiz yoktur.

*Şehit bacısına küfürler savuran terbiyesizlerden öğrenecek saygı dersimiz de yoktur. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Hadlerini bildirmek milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

*Gücünü milletinden değil, ülkesine yönelen namlulardan alanlara meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

*Daha gerçekte kim olduklarını, cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenlere, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz itibar etmez. Ahlaklı, sorumlu, siyaset yapmak konusunda bunların hiçbiri AK Parti’nin eline su dökemez.

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