Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan mesajı: O kapıyı biz kapattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil, bitti o iş kapattık kapıyı. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nin düzenleneceği Madrid’e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’e hareket edeceğiz. Zirve, Ukrayna’daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

*Madrid’de NATO’nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek.

*Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır.

*Bu anlamda NATO’ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek.

*Zirve oturumlarda Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını, NATO’nun caydırıcılık ve savunma gayretlerini, terörizmle mücadele başta olmak üzere güneyden neşet eden tehdit ve meydan okumaları ele alacağız.

*Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz bir şekilde ortaya koyulmasıdır.

*Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz.

*İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç, tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur.

*En başından beri Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK’nın ve PYD/YPG’nin başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına yönelik beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım.

İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak. Bugün Madrid’e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel Sekreter’in de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz.

*NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.

*Ukrayna’daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için iki tarafla da temas halindeyiz. Hatırlanacağı üzere müzakerelerde yaşanan en önemli ilerleme mart ayında İstanbul’da düzenlediğimiz toplantı sayesinde olmuştur.

*Zirvede müttefiklerin Ukrayna’ya desteği sürerken, NATO’nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağım.

“BU SABAH BİDEN İLE GÖRÜŞTÜK”

*Türkiye rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ‘olabilir’ dedik.

*F-16 meselesi hâlâ masada, orada da bir oyalama taktiği gidiyor. ABD ile NATO’da nasıl omuz omuza vermiş ülkeyiz ki, bütün silahlar PYD’ye gönderiliyor?

YUNANİSTAN’A KAPIYI KAPATTIK

*Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Bundan böyle artık biz görüşmelerimizi birebir yapalım aramıza üçüncü kişileri sokmayalım diye mutabık kaldık.

*Aradan 2-3 hafta geçti ABD’ye gitti senatodaki konuşmasında Türkiye’ye saldırdı. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Türkiye’ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz.

*Bu duruşu göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. Zirvede olası ikili bir görüşmeyi Miçotakis ile yapmam mümkün değil.

*Yunanistan ile olması gereken Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı kaldırdık. Bitti o iş. Kalkıp da Miçotakis’in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeleri halinde onu planlar yol haritasını çizeriz.

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