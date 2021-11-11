Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: Amerika’nın bir üssü durumunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin, Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine yaptığı sevkiyata ilişkin, “Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil. Yunanistan’ın kendisi şu anda Amerika’nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan’ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan’ın içinde Amerika’nın üsleri var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu’nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in mülteci krizinde Türkiye’yi suçlayan ifadeleri ve ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağaç’ın şehrine yaptığı sevkiyata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MİÇOTAKİS DE AVANESİ DE YALANLA GÜNÜ GEÇİRİYOR”

Yunanistan Başbakanı’nın sözlerini ‘nankörlük’ olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

* Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek, gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye’de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon mülteciye biz Türkiye’de ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Irak var, Afganistan var vesaire.

* 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye, ‘mülteci sorunu Türkiye’den kaynaklanıyor’ demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem.

* Hepsinden öte Ege’de, Akdeniz’de mültecilerin botlarını şişleyerek, onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan’dır. Elimizde tüm belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyoruz?

* Tamamıyla Miçotakis de avanesi de yalanla günü geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar.

“YUNANİSTAN’IN KENDİSİ ŞU ANDA AMERİKA’NIN BİR ÜSSÜ DURUMUNDA”

Yunanistan’ın mülteci botlarını batırma görüntülerinin ellerinde olduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye’yi aldatamazsınız. Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda, aslında sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan’ın kendisi şu anda Amerika’nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan’ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan’ın içinde Amerika’nın üsleri var.

* Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan’ın kendisi adeta Amerika’nın bir üssü gibidir. Böyle bir tablo var. Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu da gerek Biden’la gerek ilgili bakanlarla yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyor.

* Dürüst davranmıyorlar ve kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege’de Yunanistan’da takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün Biz NATO üyesiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz?

* NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle, gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika’dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var, Yunanistan’ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok geride. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Biz o bölgenin sigortasıyız.

“6 MİLYAR DOLARI YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerde Türkiye- Macaristan ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, “Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibariyle, gerçi bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum, ‘4 milyar dolar’ diyor. Biz de ‘gökten ne yağar ki yer kabul etmez’ diyoruz. Bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizi biz de inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik” diye konuştu.

“ETKİN MÜCADELENİN MÜMKÜN OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ”

Ülkeler arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100’üncü yılı nedeniyle 2024 yılını, ‘Türkiye- Macaristan Kültür Yılı’ olarak kutlayacaklarını belirten Erdoğan, 2016 yılında Macaristan’da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye’ye yeniden kavuştuğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan ötürü Sayın Başbakan’ın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın iş birliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Dostlarımız tarafından sergilenen bu iş birliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuk Başbakan Orban, Macaristan’ın 3 yönden göç baskısı altında olduğunu belirterek, “Bu durumda Avrupa’nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Savunma varlığını kaçıracaktır. Şimdi anlaşmaya vardık ki 50 sınır polisi göç konusunda Türk dostlarımıza en iyi şekilde yardımcı olmaktadır. Bunu parça parça değil doğrudan mali olarak korunma hattı da Avrupa’nın menfaatinedir” dedi.

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