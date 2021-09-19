Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD seyahati öncesi dikkat çeken yorum

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki temasları öncesinde dikkat çeken bir yorum yaptı.

Sozcu.com.tr

Tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Washington hattında sıcak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın GM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gitmesinden önce Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera dikkat çekici bir haber/analize imza attı.

Andrew Wilks imzalı haberde, “Erdoğan, Başkan Biden’la anlaşmazlıklar ortasında ABD’ye gidiyor” başlığı kullanılırken, “Türkiye yıllarca anlaşmazlıkların tekrarlandığı ABD ile ilişkilerin Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na katılarak düzelmesini umut ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’daki gelişmeler dolayısıyla New York’a eli kuvvetli bir şekilde gittiğini biliyor. Bu yılın başında Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasından dolayı Ankara’ya ‘sözde partner’ demişti. Bu aya geldiğimizde ise ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmesini izleyen Blinken, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir partner” yorumunu yapmıştı” ifadesini kullandı.

“RESET ATABİLİR”

Washington’daki tonun değişmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki ülke arasındaki iyileşmeye dair umut verdiğini aktaran Al Jazeera, “Erdoğan, New York’a BM Genel Kurulu’na gitmek için gidiyor fakat Biden ile bir görüşme ABD-Türkiye ilişkilerine reset atabilir. Biden Ocak ayında göreve geldikten 3 ay sonra Erdoğan’la görüştü” ifadesine yer verdi.

S-400’ün yanı sıra ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki PKK militanlarına destek vermesinden dolayı Ankara’nın rahatsız olduğunu da hatırlatan Al-Jazeera, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in de iade edilmemesinden dolayı ABD ile gerilim yaşadığını yazdı.

Medya kuruluşu tarafların bir zeytin dalı uzatabileceğini aktarırken, “ABD’nin olası bir zeytin dalı, S-400 sorununu çözmek için Ankara’nın önerdiği ortak bir komite kurulması olabilir. Amerikalılar daha önce bunu kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı işletmesi ve diplomatlarla yardım çalışanlarının güvenliğini sağlaması Erdoğan’ın, Biden’dan imtiyaz almasına imkan vereceği en iyi şans” yorumuna yer verdi.

“DÜNYA LİDERİ İMAJINI YENİDEN KURMAK İSTİYOR”

Her ne kadar Türkiye’nin son dönemde Rusya ile yakınlık kurduğunu hatırlatan Al-Jazeera, “Rusya, Türkiye’nin geleneksel rakibi olarak kalmaya devam ediyor. İki ülke Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi ülkelerde karşı cephelerde” ifadesini kullandı.

Al-Jazeera muhabiri, “Türkiye’de seçimlerin 2023’te yapılması bekleniyor ama bu tarih daha da erken olabilir. Cumhurbaşkanı, ekonomi, corona virüsü salgını ve Afganistan’dan daha çok gelen mültecilerle birlikte baskı altında. Erdoğan, ülkesinde yeniden bir dünya lideri imajını sağlamak istiyor ve Biden’dan gelecek herhangi bir destek buna güç verecek” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir New York Times’tan Erdoğan yorumu: Mülteciler siyasi bir sorun oldu İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Söz konusu’ dediği füze sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklama İlginizi Çekebilir Bloomberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afganistan analizi: Sonuçları ağır olabilir