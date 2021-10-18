Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın berberi, Demet Akalın’ın kocasını rehin aldı iddiası

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın berberi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Akalın da eşinin kız kardeşine ait olan restoranın zorla ellerinden alınmak istediğini iddia etti.

İddiaya göre Okan Kurt, İstanbul Anadolu Hisarı’nda kız kardeşinin sahibi olduğu restorana gitti. Burada komşu restoranın sahipleriyle tartışan Kurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın berberi olduğunu ileri süren bir kişinin tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

ADAMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK

Demet Akalın da aynı saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde eşi için yardım istedi. Kurt’un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, “Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani” dedi.

Ünlü şarkıcının yardım çağrısının ardından muhabirler de olay yerine gitti. Okan Kurt, emniyet görevlilerinin olaya müdahale etmesi sonrası bulunduğu yerden çıkarak bir açıklama yaptı. “Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı” diyen Kurt, “Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Cumhurbaşkanı’mıza boynumuz kıldan ince… Bugüne kadar sustuysak, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın hatırına sustuk ama bu tehditler hoş değil” dedi.

ADAMLAR KAFAYI TAKMIŞ, ZORLA ELİNDEN ALACAKLAR

Demet Akalın, bu sabah katıldığı bir magazin programında şunları söyledi: “Bu yaşadığımız ilk sıkıntı değil. O dükkana gitmek dahi istemiyorum. Huzursuzluk oldu, bıraksın başka bir şey istemiyorum. Adamlar takmışlar kafayı zaten zorla elinden alacak. Çaresiz kaldım artık. Konserden inmişim. Bir tek elimde böyle bir güç var. Dedim ki: Basındaki arkadaşlarım lütfen… Ve hepsi Allah razı olsun gitmiş…”

EMNİYET İFADELERİ ALDI, OLAY SAVCILIKTA…

Öte yandan emniyet birimlerince tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın savcılığa intikal ettirildiği öğrenildi. Ayrıca, alınan ilk ifadelere göre, Kurt’un restoranın kiraladığı bir bölümünde düğün yaptırdığı, Erdoğan’ın berberi Özgür Usta ve ortaklarının da ‘gürültü oluyor’ diyerek karşı çıkması üzerine olayın büyüdüğü öğrenildi. Her iki restoranın sahiplerinin birbirlerinden şikayetçi oldukları belirtildi.