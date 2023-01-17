Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı davada karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müvekkiline açtığı davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
Çelik, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
*Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 03.03.2022 tarihli “5’li Çete, yolsuzluk” özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz.
Erdoğan yine kaybetti!
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li Çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi!
Kazanmaya devam edeceğiz@kilicdarogluk
— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 17, 2023