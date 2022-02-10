Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın testi negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru Prof. Dr. Topaloğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“ANCA BERABER KANCA BERABER”

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunmuş ve, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” ifadesini kullandı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru Prof. Dr. Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum” dedi.

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