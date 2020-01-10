Cumhurbaşkanı ‘Gençler evlenmiyor’ dedi gençlerden yanıt geldi: Çünkü para yok

Kamera: Kubilay Altuğ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Engelli Memur Atama Töreni’nde yaptığı konuşmada evlilik konusuna değinerek, “Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin.” dedi.

Öte yandan TÜİK’in açıkladığı son işsizlik rakamlarına göre de 15-24 yaş arası grubu kapsayan genç işsizlik oranı 3 puan artarak yüzde 25,3 oldu. Yani her 4 gençten 1’i işsiz. Peki gençler neden evlenmiyor ya da evlenemiyor? İşte gençlerin cevapları…

Uğur Köç: Para yok. Gençler evlenmek istemiyor, çünkü dışarıda her şey daha kolay elde edilebiliyor. Ayrıca bir evlilik 100 bin TL’yi aşıyor. Kredi çekip borca giriyorlar. O yüzden herkes bekar yaşamayı tercih ediyor.

Onur Güneydoğu: 27 yaşında, iki çocuk babasıyım. İnsanlarda evlenecek para yok. Çeyiz alacak para yok. Bekliyorlar, para olsun evlenelim diye.

Faruk Tan: 21 yaşında evliyim. Bence 21’den 25 yaşına kadar evlenilmesi iyi olur. Maddi durumu olmadığı için evlenmiyor olabilirler. Bizim Şanlıurfa’da başlık parası var. Çoğu çalışıp para biriktirip evleniyor. Başlık parası 50-60 bin TL var.

Yasin Karaca: 25 yaşında, bekarım. Balıkçıda, asgari ücretten biraz daha fazlasına çalışıyorum. Parasızlıktan gençler evlenemiyor. Ben de düşündüm evlenmeyi ama evlenmek için ev lazım, iyi bir işin olması lazım.

Abdullah Çoban: Bence, bekar hayatı daha güzel olduğu için gençler evlenmiyor. Diğer bir sebep de evlenme masrafı çok.

Ali Yürük: Bir oğlum, bir kızım var. Kızım evli, oğlum bekar. Gençler, para sıkıntısından evlenmiyor olabilir. Biz Avrupa’da yaşadığımız için bir sıkıntımız yok ama Türkiye’de sıkıntı büyük. Asgari ücretle kim evlenebilir? Kim ailesini geçindirebilir?

Murat Yürük: Ekonomik sıkıntıdan dolayı artık boşananlar da çok.

Leyla Yürük: Asgari ücretle kirasını, elektriği, doğal gaz parasını anca verir. Nereden, nasıl geçinecek? Hele bir de çocuk yaparsa Allah muhafaza…

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