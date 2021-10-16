‘Cumhurbaşkanı ile bizzat görüştüm’ diyen kadın isyanını İmamoğlu ile paylaştı! Mutlaka izleyin!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’ın Sivrice ve Maden ilçelerine ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu’nun Sivrice ziyaretine, depremzede bir vatandaşın isyanı damga vurdu. İmamoğlu, 2 çocuğuyla konteynerde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Gülbahar Yıldırım’ın, “Kendi ülkemde açım, kendi ülkemde geçinemiyorum. Suriyeliler çocuklarını koleje gönderiyor, ben oğluma kitap alamıyorum. Ben, merdiven silerek, aylık 500 lirayla 2 öğrenci okutuyorum. Nereye kadar sürecek? Bugün-yarın konteynerden çıkarsak, ben nereye gideceğim” sözlerine, “Bu sorunlarını bizim de ilgili kişilere anlatmak zorunluluğumuz var. Biz, İstanbul’da da olsak, sizi açta, açıkta bırakmayız. Ama şu an çözüm bulması gereken bakanlıklar ya da heyetlerin, ne yazık ki eksikleri var. Çok eksik davranıyorlar” oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #elazığ #ibb #depremzede #istanbulbüyükşehirbelediyebaşkanı #akp #erdoğan #cumhurbaşkanı #yurttaştv