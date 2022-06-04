Cumhurbaşkanı imzaladı: Ahıska Türkü 1000 aile Türkiye’ye kabul edilecek

Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliği’ni oluşturan ülkelerde bulunan Ahıska Türkleri iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 2022 yılında zor durumdaki 1000 aile kabul edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla başta Ukrayna olmak üzere eski Sovyet coğrafyasında yaşayan Ahıska Türkleri iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek.

Karara göre 2022 yılında en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere 1000 aile Türkiye’ye getirilecek.

Kararın tam metni şöyle:

Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliği’ni oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında 1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.

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