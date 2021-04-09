Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı çalışmaları kapsamında, Ankara Şehir Hastanesi’nde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay ve Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel’den klinik hakkında bilgi alan Oktay, aşı depolama alanlarını, odaları ve kliniğin teknik imkanlarını inceledi.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Fuat Oktay, merkezin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirterek, şu an hazır olduğunu ve gelecek haftadan itibaren fiilen uygulamaya geçeceğini söyledi.

Gönüllü olarak gelip, aşı yaptırmak isteyenlerin gerekli testler yapıldıktan sonra aşılanacağını kaydeden Oktay, “Bu merkezler dünya standartlarında sadece 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez 20 yataklıdır. İlave 4 yatağımız daha var. Toplam 24 yataklı yapıyor yani burası dünya standartlarının çok çok üstünde olan bir merkez” dedi.

“FİİLİ OLARAK ÇALIŞILAN 18 AŞIMIZ VAR”

Aşı çalışmalarının da birçok noktada devam ettiğini kaydeden Oktay, “Bugün itibarıyla 18 tane fiili olarak çalışılan aşımız var. Bunların 7 tanesini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi insan uygulamalarına başlamış durumdadır. Çok daha yakın takibe aldık. Herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı, henüz aşı yaptırmamış ve koronaya henüz yakalanmamış vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz” diye konuştu.

Fuat Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ndeki aşı çalışmalarıyla ilgili de nisan ayının sonu itibarıyla geniş kitlelerde teste başlanacağını belirterek, bu aşının üretilmesiyle tüm dost ve kardeş ülkelerin erişiminin sağlanacağını söyledi. DHA

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